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Британія надасть Україні реактивні системи залпового вогню M270

"Европейская правда"Понедельник, 6 июня 2022, 08:36

Велика Британія надасть Україні реактивні системи залпового вогню M270, які можуть вражати цілі на відстані до 80 км

Про це заявив міністр оборони Бен Воллес, повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Reuters.

Воллес заявив, що підтримка Британії щодо України змінюється в міру розвитку російської тактики.

"Ці високоефективні реактивні системи залпового вогню дозволять нашим українським друзям краще захистити себе від жорстокого використання далекобійної артилерії, яку сили Путіна використовували без розбору, щоб зруйнувати міста", – заявив міністр.

Надання систем M270 узгоджено із США, оскільки їх виробляє американська компанія і для передачі третій стороні потрібен формальний дозвіл Вашингтона.

Напередодні Путін попередив Захід, що Росія завдасть ударів по нових цілях, якщо США почнуть постачати Україні ракети більшої дальності.

Нагадаємо, 1 червня США розкрили деталі нового пакета військової допомоги для України на 700 млн доларів, до якого вперше увійшли ракетні системи HIMARS.

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Темы: Великобританияоружие
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