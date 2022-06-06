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Регионы: россияне обстреляли Харьков и Николаев, бои на Херсонщине

Роман ПетренкоПонедельник, 6 июня 2022, 09:25
фото иллюстративное, генштаб

Российские оккупационные войска обстреляли два областных центра – Харьков и Николаев, а также продолжаются бои в Луганской и Херсонской областях.

Источник: отчеты глав ОГА

Детали: Относительно спокойно ночь прошла на Волыни, Закарпатье, Ровенщине, Ивано-Франковской, Черновицкой, Львовской, Винницкой, Днепропетровской, Одесской, Запорожской, Тернопольской, Хмельницкой областях, на Кировоградщине, Черкасщине, Черниговщине, Сумщине, Киевщине и Житомирщине.

На Полтавщине ночь прошла относительно спокойно, ночью в небе над Полтавщиной ВСУ была сбита вражеская ракета.

Харьковщина: вечером и ночью обстреливали жилые районы окраин Харькова, в частности, Салтовку. По предварительным данным, пострадавших нет.

Ночью обстреливали Близнецы, Первомайский и с. Слобожанское. По области за сутки обстреливали Изюмский район, Чугуевский и Харьковский. В общей сложности по области за сутки 10 раненых, 3 погибших.

Луганщина: половину Северодонецка отбили. Ожесточенные уличные бои, многие раненые военные. В Лисичанске россияне обстреляли пекарню, которая до последнего пекла хлеб для горожан. Кроме пекарни, пострадали несколько зданий государственных учреждений и две многоэтажки. Более серьезные разрушения в Горной громаде. Это 16 домов в Золотом, три – в Горном. Также шесть домов разрушены во Врубовке. 1 человек погиб. Вчера эвакуировано 98 человек.

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Донетчина: обстрелы по всей линии фронта из стрелкового оружия, танков, артиллерии, минометов, РСЗО "Град"; ракетные удары. Под обстрелами - Авдеевка, Славянск, Дружковка, пгт. Нью-Йорк, Часов Яр, Бахмут, Краматорск. Повреждены 20 объектов, среди которых жилые дома и промышленные объекты. Погибли 2 гражданских. Идет эвакуация населения.

Николаевщина: ночью один из районов города Николаев получил артиллерийские обстрелы, поврежден частный жилой дом. Николаевский район: ночью в результате попадания вражеских боеприпасов и их обломков в с. Лупарево Галицыновской громады загорелось хозяйственное здание и сухая трава на открытой территории.

Херсонщина: ситуация в области критическая по всем направлениям: отсутствие мобильной и Интернет связи, провизии, лекарств и наличных денег. Местные жители сообщают о минировании. Так в результате минирования берегов моря, в частности, в Лазурном, на российской мине взорвались трое местных жителей. Все погибли.

Бои продолжаются на границе областей и в Бериславском районе. Там враг хочет восстановить утраченные позиции и ведет обстрел сел. Критическая ситуация на территории Калиновской и Великоалександровской громад. В Херсоне все больше появляются патриотические украинские надписи, местные жители снимают флаги страны агрессора с учреждений.

Темы: войнаРосcия
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