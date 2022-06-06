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Оккупанты хотят присвоить имущество Коломойского и Ахметова, потому что они "финансируют националистов"

Роман ПетренкоПонедельник, 6 июня 2022, 10:04
Оккупанты хотят присвоить имущество Коломойского и Ахметова, потому что они финансируют националистов
фото: уп

Российские оккупанты хотят присвоить имущество украинских олигархов в Запорожской области, потому что те "финансируют националистов".

Источник: оккупанты, которых цитирует кремлевское издание "РИА Новости"

Детали: Россияне придумали, что имущество украинских олигархов, в том числе Игоря Коломойского, Рината Ахметова и Виктора Пинчука, в Запорожской области должно быть "национализировано".

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Они объяснили это тем, что владельцы предприятий "финансируют украинских националистов".

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Темы: оккупацияЗапорожская область
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