Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Оккупанты хотят присвоить имущество Коломойского и Ахметова, потому что они "финансируют националистов"

Роман ПетренкоПонедельник, 6 июня 2022, 10:04
фото: уп

Российские оккупанты хотят присвоить имущество украинских олигархов в Запорожской области, потому что те "финансируют националистов".

Источник: оккупанты, которых цитирует кремлевское издание "РИА Новости"

Детали: Россияне придумали, что имущество украинских олигархов, в том числе Игоря Коломойского, Рината Ахметова и Виктора Пинчука, в Запорожской области должно быть "национализировано".

Они объяснили это тем, что владельцы предприятий "финансируют украинских националистов".

Читайте такжеВсе поехать не могут: Как живет Запорожье во время войны

ВИДЕО ДНЯ
Темы: оккупацияЗапорожская область
Главное сегодня

Зеленский: Аналитики пока не видят реальных рисков повторного вторжения из Беларуси

МИД России выдвинул Вашингтону ультиматум и пригрозил последствиями американским журналистам

фотоКиевлянин организовал схему незаконного пересечения границы для мужчин

Напоминает страшный "Контрстрайк": командир батальона рассказал о боях в Северодонецке

Группа Ермака-Макфола составила список претендентов на индивидуальные санкции в РФ

фотоРуководитель ГУР Буданов побывал в Северодонецке

Все новости...
оккупация
Россияне захватили отделение "Укрпочты" в Мариуполе
В Энергодаре под оккупацией почти нет Интернета, людей угоняют, а квартиры грабят – мэр
Почти 60% Запорожской области оккупировано – ОВА
Последние новости
17:17
Зеленский считает реальным визовый режим с Россией
17:01
Италия вызвала российского посла
17:00
Зеленский рассказал, какие гарантии приемлемы для Украины, чтобы разминировать порты
16:57
Силовики заявили о разоблачении еще одной схемы махинаций с "гуманитаркой для ВСУ"
16:55
Украинские защитники отбросили противника на Славянском направлении – Минобороны
16:41
Кто будет контролировать НАБУ: избран новый состав общественного Совета
16:40
Хроника военного дня. ОНЛАЙН
16:35
Зеленский: Аналитики пока не видят реальных рисков повторного вторжения из Беларуси
16:28
Кулеба призывает не верить Путину касательно "зернового коридора" в Одессу
16:20
Из-за войны химпромышленность потеряла почти 600 миллионов долларов прибыли
Все новости...