Оккупанты хотят присвоить имущество Коломойского и Ахметова, потому что они "финансируют националистов"
Понедельник, 6 июня 2022, 10:04
Российские оккупанты хотят присвоить имущество украинских олигархов в Запорожской области, потому что те "финансируют националистов".
Источник: оккупанты, которых цитирует кремлевское издание "РИА Новости"
Детали: Россияне придумали, что имущество украинских олигархов, в том числе Игоря Коломойского, Рината Ахметова и Виктора Пинчука, в Запорожской области должно быть "национализировано".
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Они объяснили это тем, что владельцы предприятий "финансируют украинских националистов".
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