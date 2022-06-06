Патриарх Кирилл приехал к Лукашенко
Понедельник, 6 июня 2022, 11:41
Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко встретил в Беларуси патриарха Кирилла и назвал это "добрым знаком".
Источник: "Белта"
Прямая речь Лукашенко: "Непростое время. И хорошо, что вы приехали на свою землю. Не чужую для вас. Для нашего народа это хороший знак…
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Не может быть планеты без нашей цивилизации…
Знайте, что вы всегда здесь не как дома, а дома, на своей земле".
Напомним: Патриарх московский Кирилл заявил на фоне фактического отделения Украинской православной Церкви, что процесс разделения церквей происходит "не от Бога".
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