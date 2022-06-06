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Патриарх Кирилл приехал к Лукашенко

Роман ПетренкоПонедельник, 6 июня 2022, 11:41
лукашенко с кириллом, фото белта

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко встретил в Беларуси патриарха Кирилла и назвал это "добрым знаком".

Источник: "Белта"

Прямая речь Лукашенко: "Непростое время. И хорошо, что вы приехали на свою землю. Не чужую для вас. Для нашего народа это хороший знак…

Не может быть планеты без нашей цивилизации…

Знайте, что вы всегда здесь не как дома, а дома, на своей земле".

Напомним: Патриарх московский Кирилл заявил на фоне фактического отделения Украинской православной Церкви, что процесс разделения церквей происходит "не от Бога".

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Темы: Беларусьрелигия
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