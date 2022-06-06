Посол Украины в Болгарии подал официальный запрос на поставку оружия
Посол Украины в Болгарии Виталий Москаленко направил в болгарский МИД официальную ноту с просьбой о поставках оружия.
Об этом он сказал в эфире телеканала bTV, пишет "Европейская правда".
"Нам нужно оружие, мы говорим о гаубицах и ракетных системах советского образца", - сказал Москаленко.
Посол добавил, что отправил запрос в пятницу, но ответа пока не получил.
"Невозможно получить ответ за такой короткий срок, но я пошлю аналогичные обращения в другие соответствующие органы, например, в Минобороны", - добавил он.
Москаленко также подтвердил, что в Болгарии будут отремонтированы 80 украинских танков.
Напомним, вице-премьер Болгарии Калина Константинова принесла извинения украинским беженцам в стране после того, как объявила о сворачивании правительственной жилищной программы по их размещению.