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Тысячи мариупольцев стоят в очереди за едой от оккупантов, многие падают в обморок - советник мэра

Валентина РоманенкоПонедельник, 6 июня 2022, 12:29
иллюстративное фото из ТГ Андрющенко

Во временно оккупированном Мариуполе очередь за продуктами питания от российских захватчиков в бывшем торговом центре "Метро" ежедневно достигает от 1,5 до 2 тысяч человек.

Источник: советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram и в эфире национального телемарафона

Прямая речь: "Ежедневная очередь за гуманитаркой (фактически за едой) в бывшем ТЦ Метро достигает от 1,5 до 2 тысяч человек. В день выдают до 400 наборов. На жаре под солнцем люди стоят в очереди по 6 часов зря. Питьевой воды нет, взять ее на территории "гуманитарного штаба" негде Тени для укрытия нет.

Каждый час в последние дни до 10 человек вывозят в больницу из-за обмороков. Вонь от морга, устроенного в 200 метрах, усиливается ежедневно.

Всё ради такого набора. Ибо другого пути получить еду нет. Гумпомощь России – издевательство и унижение. Как и все, что они делают в городе".

Детали: В эфире национального телемарафона 6 июня Андрющенко также подчеркнул, что гуманитарная ситуация в Мариуполе продолжает ухудшаться: в городе не хватает продовольствия и воды. При этом оккупанты заявили, что с июля так называемую "гуманитарную помощь" бесплатно будут выдавать только пенсионерам и людям с инвалидностью.

Также советник мэра сообщил, что некоторые телеграмм-каналы распространяют фейковую информацию о якобы организованной эвакуации из Мариуполя из района Порт-Сити в Запорожье под патронатом ООН и Красного Креста.

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Мошенники предлагают услуги своих перевозчиков за деньги, которые якобы будут присоединяться к колонне. При этом ссылаются, в частности, и на телеграмм-канал Андрющенко.

Прямая речь: "Эта информация является сознательным обманом, направленным на получение денег за перевозку с оккупированных территорий без предоставления услуги. Фактически это мошенничество. Телефон мошенников - +30683279596. Никакой эвакуации из Мариуполя сейчас не планируется".

Темы: Мариупольоккупациявойна
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