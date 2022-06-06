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Кулеба: Путину доверять нельзя, его слова – пусты

Валентина РоманенкоПонедельник, 6 июня 2022, 13:50

Словам президента России Владимира Путина о том, что РФ не будет использовать торговые пути для нападения на Одессу доверять нельзя.

Источник: глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в Twitter

Прямая речь: "Путин говорит, что не будет использовать торговые пути для нападения на Одессу. Это тот самый Путин, который сказал канцлеру Германии Шольцу и президенту Франции Макрону, что не будет нападать на Украину, за несколько дней до начала полномасштабного вторжения в нашу страну.

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Мы не можем доверять Путину, его слова пусты".

Что предшествовало: Президент РФ в интервью программе "Москва.Кремль.Путин" заявил, что Украина для экспорта продовольствия может использовать порты Николаева и Одессы, предварительно их разминировав.

Мол, Россия не будет пользоваться ситуацией разминирования, чтобы прибегнуть к "каким-то атакам с моря".

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Темы: войнаКулеба ДмитрийПутин
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