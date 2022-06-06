"Словно взбесились": россияне бьют из минометов по Сумщине

В понедельник российские войска сильно обстреливают из минометов приграничные районы Сумской области.

Источник: глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий в Telegram

Дословно: "6 июня после 9 утра с территории России враг открыл огонь из минометов, около 4 ударов по Великописаревской общине.

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После 14 часов россияне словно взбесились: со своей стороны открыли огонь из минометов по территории Шалыгинской общины. Около 30 прилетов.

Продолжился минометный огонь по территории Великописаревской общины, 10 прилетов.

А перед этим вражеский БПЛА сбросил самодельное взрывное устройство".

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Детали: При этом Живицкий отметил, что "есть и хорошие новости с вражеской стороны: россияне продолжают бить сами по своим территориям, обстреляли н.п. Теткино, пострадали, по их словам, дома, железная дорога, завод".