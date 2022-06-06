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Кто будет контролировать НАБУ: избран новый состав общественного Совета

"Украинская правда"Понедельник, 6 июня 2022, 16:41

Закончилось интернет-голосование за новых членов Совета общественного контроля при Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ). В результате голосования в состав Совета вошли 15 человек.

Источник: пресс-служба НАБУ

Детали: В состав СОК вошли кандидаты от шести общественных объединений: "ОО "Антикорупційна сокира", ОО "Ветеранська Сокира", ОО "СОРОРІТАС", ОО "КСЕНОС", ОО "Украинское юридическое общество" и ОО "Агрономическое без коррупции". Общественный контроль".

Среди победителей голосования – 4 женщины и 11 мужчин. Семь из 15 избранных кандидатов были членами СОК предыдущего созыва: Марк Савчук, Виктор Прудковских, Богдан Кузьмич, Анастасия Шуба, Артем Гореславцев, Игорь Симоненко и Владислав Иванченко.

В этом году участие в голосовании приняли 13 664 граждан, проживающих на территории Украины. В 2021 году 14 064 человек проголосовали на выборах СОК.

Справка: В соответствии с законом "О Национальном антикоррупционном бюро Украины", Совет общественного контроля образуется в составе 15 человек. Его задача – обеспечивать прозрачность и гражданский контроль за деятельностью НАБУ.

Темы: НАБУ
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