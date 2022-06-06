Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В Черном море готовы к атакам 2 ракетных корабля и подводная лодка РФ – ОК "Юг"

Катерина ТищенкоПонедельник, 6 июня 2022, 17:49
В Черном море готовы к атакам 2 ракетных корабля и подводная лодка РФ – ОК Юг
РАКЕТА "КАЛИБР", MILITARYARMS.RU

В Черном море в готовности к атакам находятся два вражеских ракетных корабля и подводная лодка, снаряженные 20 крылатыми ракетами "Калибр".

Источник: оперативное командование "Юг"

Дословно: "Корабельная группировка вражеских сил продолжает блокаду судоходства в северо-западной части Черного моря.

Реклама:

В готовности к атакам – 2 ракетных корабля и подводная лодка, снаряженные 20 крылатыми ракетами "Калибр"".

Детали: Командование отмечает, что на юге обстановка остается стабильно напряженной.

"Враг продолжает ведение боевых действий на линии столкновения имеющимися силами, подтягивая дополнительное вооружение. Бои продолжаются на границе Николаевской и Херсонской областей и в Бериславском районе Херсона. Там враг хочет восстановить утраченные позиции и ведет обстрел сел. Острая ситуация на территории Калиновской и Великоалександровской общин", - говорится в сообщении.

ВИДЕО ДНЯ

Отмечается, что в зоне оккупации россияне пытаются ввести рубли, а также давят на аграриев, чтобы они продолжали агробизнес, но урожай планируют отбирать силой для нужд своих подразделений и местных властей.

Также, опасаясь подходов украинских сил с моря, враг минирует побережье.

Темы: Черное моревойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

США объявили новый пакет помощи Украине на $250 млн

Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему

фотоНеизвестный расстрелял легковушку на трассе возле Днепра, есть погибший

В 5 раз больше БТРов − Камышин рассказал о производстве бронетехники

фотоСпутник показал уничтоженный БДК "Новочеркасск" и еще один корабль под водой

Минобороны утвердило первый бронежилет для женщин

Все новости...
Черное море
Минобороны РФ заявило о якобы сбитом беспилотнике над Сереным морем
Украина и Россия ведут бои за "вышки Бойко" в Черном море - британская разведка
Защитники с катера подбили российский истребитель во время боя возле Змеиного – ГУР
Последние новости
02:33
Умер экс-глава Еврокомиссии Жак Делор
01:55
обновляетсяОккупанты запустили по Украине ударные беспилотники
01:36
Последствия атаки на порт в Крыму: оккупанты отправили из Феодосии на Керчь колонну зерновозов
00:41
Лубинец об изъятии детей из семей беженцев: худшая ситуация в Германии и Италии
00:13
В Севастополе прогремели взрывы: оккупанты перекрыли Крымский мост
23:57
Стрельба в Праге: полиция попросила не проводить новогодние фейерверки
23:30
Правительство Испании продлило большинство антикризисных мер в связи с агрессией РФ
23:17
В Запорожье во время воздушной тревоги были слышны звуки взрывов
22:57
Politico пишет о пересмотре США стратегии поддержки Украины в войне против РФ
22:35
США объявили новый пакет помощи Украине на $250 млн
Все новости...
Реклама: