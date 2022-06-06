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В Черном море готовы к атакам 2 ракетных корабля и подводная лодка РФ – ОК "Юг"

Катерина ТищенкоПонедельник, 6 июня 2022, 17:49
РАКЕТА "КАЛИБР", MILITARYARMS.RU

В Черном море в готовности к атакам находятся два вражеских ракетных корабля и подводная лодка, снаряженные 20 крылатыми ракетами "Калибр".

Источник: оперативное командование "Юг"

Дословно: "Корабельная группировка вражеских сил продолжает блокаду судоходства в северо-западной части Черного моря.

В готовности к атакам – 2 ракетных корабля и подводная лодка, снаряженные 20 крылатыми ракетами "Калибр"".

Детали: Командование отмечает, что на юге обстановка остается стабильно напряженной.

"Враг продолжает ведение боевых действий на линии столкновения имеющимися силами, подтягивая дополнительное вооружение. Бои продолжаются на границе Николаевской и Херсонской областей и в Бериславском районе Херсона. Там враг хочет восстановить утраченные позиции и ведет обстрел сел. Острая ситуация на территории Калиновской и Великоалександровской общин", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в зоне оккупации россияне пытаются ввести рубли, а также давят на аграриев, чтобы они продолжали агробизнес, но урожай планируют отбирать силой для нужд своих подразделений и местных властей.

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Также, опасаясь подходов украинских сил с моря, враг минирует побережье.

Темы: Черное моревойна
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