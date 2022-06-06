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Зеленский рассказал, что Украину начинают толкать к "миру", но с выгодой для РФ

Мазуренко Алена Понедельник, 6 июня 2022, 18:39
фото ОП

Президент Владимир Зеленский рассказал, что западные политики, медиа начинают толкать Украину до завершения войны с невыгодным для Украины результатом, но Зеленский заверил, что подобные переговоры ни с кем не ведет.

Источник: Зеленский на встрече с журналистами 6 июня

Прямая речь: "Никаких переговоров о планах (о мирном плане – ред.) у меня нет, такие переговоры сегодня на уровне нуля находятся.

Всем очень хочется максимально нас немного толкать к какому-то результату, точно не желаемому для нас, потому что нас не спрашивали пока, а выгодного для тех или иных сторон, которые имеют свои интересы. Опять же разные: как финансовые, так и политические.

Усталость нарастает, люди хотят какого-нибудь результата для себя, а нам с вами нужен результат – для нас.

Так вот, структуры по решению вопроса этой войны с положительным результатом для нас я с ними не обсуждал".

Детали: При этом Зеленский считает, что Украина должна работать "со всеми европейскими, мировыми государствами".

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Почему это важно: Некоторые западные издания и бывшие чиновники начинают публично заявлять о том, что Украина должна отказаться от части собственных территорий, чтобы "умиротворить" лидера РФ Владимира Путина.

Они обосновывают это еще большими жертвами или кризисом и обострением во всем мире. Также звучат нарративы о ядерной войне или третьей мировой войне.

Украинское общество и власть подобные советы воспринимает критично и на уступки врагу не соглашается.

Напомним: 

  • Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что очень важно не унижать Россию, чтобы когда боевые действия в Украине прекратятся, можно было найти дипломатическое решение

Темы: ЗеленскийвойнаРосcия
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