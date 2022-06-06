В течение часа россияне трижды обстреляли Сумщину и Черниговщину

В течение часа российские войска трижды обстреляли приграничные районы Сумской и Черниговской областей.

Источник: Государственная пограничная служба

Дословно: "Со стороны российской деревни Черноземный Городок враг обстрелял участок у границы в Городнянском районе Черниговской области минами калибра 120 мм.

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Два обстрела рашисты вели по Сумской области. 6 мин враг выпустил по приграничной Ахтырского района, также на этом участке российский дрон сбрасывал взрывные устройства.

Еще 17 мин были выпущены по приграничной территории Сумского района".