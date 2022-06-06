Джонсон остается премьером Британии

Депутаты британского парламента от Консервативной партии по результатам тайного голосования не смогли объявить вотум недоверия премьеру Борису Джонсону.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Результат объявил председатель Комитета 1922 года сэр Грэм Брэди, который был уполномочен инициировать голосование за вотум недоверия Джонсону. По его словам, 211 депутатов (59%) проголосовали против отставки Джонсона, а 148 (41%), напротив, отставку поддержали.

Это значит, что консерваторы в следующем году не смогут инициировать голосование за вотум недоверия премьеру.

Сам Джонсон не присутствовал на оглашении результатов и после участия в голосовании (он также является членом парламента) вернулся на Даунинг-стрит.

Перед началом голосования Джонсон обратился к однопартийцам. Он пообещал консерваторам "опять привести их к победе" и предостерег против "бессмысленных братоубийственных дискуссий" о будущем Консервативной партии.

Кроме того, премьер призвал однопартийцев "отказаться от подарка оппонентам" и не "танцевать под свирель СМИ".

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Голосование за вотум недоверия Джонсону проходило в комнате 14 парламентских комитетов и длилось с 18:00 до 20:00 по местному времени (с 20:00 по 22:00 по Киеву).

Чтобы сохранить должность, Джонсон должен получить поддержку по меньшей мере 180 консерваторов из 359. По подсчетам BBC перед началом голосования, премьера публично поддерживал только 151 депутат, а 43 публично поддержали отставку.

Голосование происходило с рядом предохранителей для поддержания секретности. Среди прочего, парламентарии заходили в комнату до голосования через одну дверь, а выходили через другую.

Перед голосованием они также сдавали мобильные телефоны, чтобы не повторить ситуаций, как во время голосования за отставку Терезы Мэй – когда некоторые зафиксировали свой голос на фото, на память или для доказательств. Подсчет голосов производился в той же комнате.

Отметим, что во время голосования за вотум недоверия Мэй в декабре 2018 года только 117 депутатов высказались за отставку тогдашнего премьера.

Напомним, проблемы у Джонсона возникли из-за скандала Partygate - членов правительства и сотрудников обвинили в организации вечеринок с алкоголем во время пандемии COVID-19, когда такие собрания были запрещены по всей стране.

Недавно расследование показало, что Джонсон лично участвовал в этих вечеринках, что он раньше опровергал. Это привело к падению рейтинга главы правительства. Сам Джонсон признал свою ошибку, но отказывается уходить с должности.

Подробнее о скандале читайте в статье: Проблемы у Бориса: почему британскому премьеру грозит отставка.