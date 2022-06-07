Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

США объявили чрезвычайную ситуацию из-за дефицита электричества

Ольга ГлущенкоВторник, 7 июня 2022, 05:45
фото: getty images

Президент Соединенных Штатов Джо Байден подписал распоряжение о введении чрезвычайного режима из-за кризиса в сфере электроснабжения.

Источник: декларация, обнародованная сайтом Белого дома

Детали: В документе, в частности, говорится, что "нужны немедленные действия, чтобы обеспечить доступ Соединенных Штатов к достаточному количеству солнечных модулей" и удовлетворить потребности в электроэнергии.

Согласно документу, Байден объявил чрезвычайную ситуацию в сфере поставки "электроэнергии для удовлетворения ожидаемого спроса потребителей".

ВИДЕО ДНЯ
Темы: СШАэлектроэнергия
Главное сегодня

На Банковой поинтересовались, почему ЕС смягчил санкции против России

Интенсивность применения вражеской авиации снижена – сводка Генштаба

Молдова отказалась выдавать Беларуси украинского нардепа

В Польше подтвердили подписание крупного соглашения о поставках оружия Украине

Кабмин поддержал использование и производство каннабиса в медицинских целях – Ляшко

Лавров будет говорить в Турции о возобновлении переговоров с Украиной

Все новости...
США
США будут усиливать позиции Украины в противостоянии России – Белый дом
Путин шантажирует мир продовольственным кризисом – Блинкен
США не планируют отменять санкции против России в обмен на зерно - Politico
Последние новости
20:16
картаПочти по всей Украине объявлена воздушная тревога
19:58
У Зеленского предлагают изменить помощь ЕС и стимулировать возвращение беженцев домой
19:56
В большинстве освобожденных населенных пунктов есть газ, электричество и водоснабжение
19:47
Часть Киевщины проверят на радиацию из-за россиян, вторгшихся из зоны отчуждения
19:35
Всемирный банк ухудшил прогноз мирового ВВП: выросли риски стагфляции из-за войны
19:32
Харьковщина: по меньшей мере 3 погибших и 6 раненых в результате обстрелов
19:15
Киев: несколько цехов ДВРЗ не подлежат ремонту после обстрела
19:11
На Банковой поинтересовались, почему ЕС смягчил санкции против России
19:10
Россия наращивает экспорт нефти в Азию – Reuters
19:09
Образовательный омбудсмен назвал одно из требований к школьным укрытиям
Все новости...