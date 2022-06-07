США объявили чрезвычайную ситуацию из-за дефицита электричества

Президент Соединенных Штатов Джо Байден подписал распоряжение о введении чрезвычайного режима из-за кризиса в сфере электроснабжения.

Источник: декларация, обнародованная сайтом Белого дома

Детали: В документе, в частности, говорится, что "нужны немедленные действия, чтобы обеспечить доступ Соединенных Штатов к достаточному количеству солнечных модулей" и удовлетворить потребности в электроэнергии.

Согласно документу, Байден объявил чрезвычайную ситуацию в сфере поставки "электроэнергии для удовлетворения ожидаемого спроса потребителей".