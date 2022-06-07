Накануне вторжения России в Украину Байден рассекретил данные разведки – CNN

Президент США Джо Байден 24 февраля распорядился рассекретить разведывательные данные накануне вторжения России в Украину из-за скептического восприятия заявлений американских чиновников о планах РФ.

Источник: директор Национальной разведки США Эврил Гейнс, цитирует CNN

Прямая речь: "Когда мы объяснили нашим политикам, а наши политики обратились к своим собеседникам, они обнаружили, что на этот счет (полномасштабного вторжение РФ в Украину – ред.) было много скептицизма".

"Как следствие, президент повернулся к нам и сказал: "Вам нужно выйти и рассказать как можно больше, и убедиться, что люди видят то, что видите вы, чтобы мы могли снова сконтактировать и, наверное, иметь более продуктивные разговоры о том, как готовиться к, в сущности, возможному российскому вторжению".