Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Накануне вторжения России в Украину Байден рассекретил данные разведки – CNN

Ольга ГлущенкоВторник, 7 июня 2022, 06:28
ДЖО БАЙДЕН. ФОТО GETTY IMAGES

Президент США Джо Байден 24 февраля распорядился рассекретить разведывательные данные накануне вторжения России в Украину из-за скептического восприятия заявлений американских чиновников о планах РФ.

Источник: директор Национальной разведки США Эврил Гейнс, цитирует CNN

Прямая речь: "Когда мы объяснили нашим политикам, а наши политики обратились к своим собеседникам, они обнаружили, что на этот счет (полномасштабного вторжение РФ в Украину – ред.) было много скептицизма".

"Как следствие, президент повернулся к нам и сказал: "Вам нужно выйти и рассказать как можно больше, и убедиться, что люди видят то, что видите вы, чтобы мы могли снова сконтактировать и, наверное, иметь более продуктивные разговоры о том, как готовиться к, в сущности, возможному российскому вторжению".

ВИДЕО ДНЯ
Темы: СШАБайденразведкаРосcия
Главное сегодня

Интенсивность применения вражеской авиации снижена – сводка Генштаба

Молдова отказалась выдавать Беларуси украинского нардепа

В Польше подтвердили подписание крупного соглашения о поставках оружия Украине

Кабмин поддержал использование и производство каннабиса в медицинских целях – Ляшко

Лавров будет говорить в Турции о возобновлении переговоров с Украиной

"Войну и мир" изучать не будут: МОН обновит школьные программы по нескольким предметам

Все новости...
США
США объявили чрезвычайную ситуацию из-за дефицита электричества
США будут усиливать позиции Украины в противостоянии России – Белый дом
Путин шантажирует мир продовольственным кризисом – Блинкен
Последние новости
19:15
Киев: несколько цехов ДВРЗ не подлежат ремонту после обстрела
19:11
На Банковой поинтересовались, почему ЕС смягчил санкции против России
19:10
Россия наращивает экспорт нефти в Азию – Reuters
19:09
Образовательный омбудсмен назвал одно из требований к школьным укрытиям
18:53
Интенсивность применения вражеской авиации снижена – сводка Генштаба
18:45
Топливный кризис в Украине повысил спрос на электромобили – ассоциация
18:32
Писателя Глуховского заочно арестовали в РФ из-за поста с призывом прекратить войну
18:25
В Украине создали штаб для подготовки к отопительному сезону
18:23
Молдова отказалась выдавать Беларуси украинского нардепа
18:21
Минфин привлек рекордно малую сумму от размещения военных облигаций
Все новости...