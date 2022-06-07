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Враг из "Ураганов" обстрелял Криворожский район

Ольга ГлущенкоВторник, 7 июня 2022, 07:50
Враг из Ураганов обстрелял Криворожский район
Зеленодольская община после обстрелов

Криворожский район Днепропетровской области россияне обстреляли ночью из "Ураганов", есть раненый мужчина.

Источник: глава Днепропетровской военной администрации Валентин Резниченко

Прямая речь: "Криворожский район снова под обстрелами.

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Ночью враг ударил из "Ураганов" по Зеленодольской общине".

Детали: Резниченко уточнил, что в Великой Костромке ранен 46-летний мужчина, его госпитализировали.

В селе повреждены дома.

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Темы: Днепропетровская областьвойна
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