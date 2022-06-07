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Беларусь планирует увеличить численность своей армии до 80 тысяч – Генштаб ВСУ

Елена РощинаВторник, 7 июня 2022, 07:52

По данным Генштаба Вооруженных сил Украины, Беларусь планирует увеличить численность своей армии едва ли не вдвое: с 45 тысяч до 80 тысяч.

Источник: оперативная информация Генерального штаба ВСУ на 7 июня

Дословно: "В рамках создания южного оперативного командования предполагается увеличение численности вооруженных сил Республики Беларусь до 80 тысяч человек. Комплектование воинских частей техникой и вооружением планируется осуществить за счет находящихся на хранении технических средств".

Детали: Генштаб ВСУ также отмечает, что для Украины сохраняется угроза ракетных и авиационных ударов с территории Беларуси по Волынскому и Полесскому направлениям.

Справка: Регулярная армия Беларуси насчитывает в общей сложности 45 тысяч военнослужащих. В рейтинге вооруженных сил 142 армии мира от Global Firepower за 2022 год она находится на 52 месте.

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Темы: Беларусьвойна
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