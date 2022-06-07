Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

В России заявили, что открыли сухопутное сообщение с оккупированным Крымом

Ирина БалачукВторник, 7 июня 2022, 13:33
Сергей Шойгу. Фото РИА Новости

Глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что российские захватчики открыли сухопутное сообщение РФ с оккупированным Крымом через временно оккупированные южные области Украины.

Источник: российское пропагандистское издание "РИА Новости"

Прямая речь Шойгу: "Открыто автомобильное сообщение с территории России по материковой части в Крым".

Детали: Он также добавил, что оккупанты "создали необходимые условия" для возобновления железнодорожного движения между Россией, оккупированным "Донбассом, Украиной и Крымом на 6 участках".

Предыстория:

  • Россия напала на Украину 24 февраля.
  • По состоянию на начало июня оккупанты захватили большую часть Луганской и Херсонской областей, частично Донецкую, Запорожскую и Харьковскую области Украины.

Темы: РосcияУкраинаоккупацияКрым
Главное сегодня

Цензура и принудительная мобилизация усиливают напряжение в России – американские эксперты

Юг: ВСУ нанесли 4 удара по скоплению сил врага

В РФ этапировали более тысячи военных из "Азовстали" – росСМИ

Зеленский объяснил, что нужно для мощного наступления ВСУ

На Банковой поинтересовались, почему ЕС смягчил санкции против России

Интенсивность применения вражеской авиации снижена – сводка Генштаба

Все новости...
Росcия
Церковная аннексия: синод РПЦ подчинил епархии в Крыму Кириллу
Песков опровергает, что Россия не будет обсуждать статус Херсона и Запорожья
В России признали, что отправляли срочников на войну с Украиной
Последние новости
04:10
Цензура и принудительная мобилизация усиливают напряжение в России – американские эксперты
03:38
Штаты работают над поставкой Украине противокорабельных ракет – СМИ
02:44
Свитолина стала амбасадором United24
02:05
Враг из минометов обстрелял Шосткинский район Сумской области
01:48
Новости 7 июня: рекордно малые заимствования от военных облигаций, горючее без пограничных очередей
01:34
Юг: ВСУ нанесли 4 удара по скоплению сил врага
01:18
Оккупанты на Херсонщине начали подготовку к празднованию дня России – ОК "Юг"
00:53
В РФ этапировали более тысячи военных из "Азовстали" – росСМИ
00:28
Со следующей недели в Украине запустят "Книгу палачей" – президент
00:25
Зеленский: Зима будет самой сложной за годы независимости, тарифы не должны вырасти
Все новости...