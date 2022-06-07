В России заявили, что открыли сухопутное сообщение с оккупированным Крымом

Глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что российские захватчики открыли сухопутное сообщение РФ с оккупированным Крымом через временно оккупированные южные области Украины.

Источник: российское пропагандистское издание "РИА Новости"

Прямая речь Шойгу: "Открыто автомобильное сообщение с территории России по материковой части в Крым".

Детали: Он также добавил, что оккупанты "создали необходимые условия" для возобновления железнодорожного движения между Россией, оккупированным "Донбассом, Украиной и Крымом на 6 участках".

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