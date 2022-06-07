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В России заявили, что открыли сухопутное сообщение с оккупированным Крымом

Ирина БалачукВторник, 7 июня 2022, 13:33
В России заявили, что открыли сухопутное сообщение с оккупированным Крымом
Сергей Шойгу. Фото РИА Новости

Глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что российские захватчики открыли сухопутное сообщение РФ с оккупированным Крымом через временно оккупированные южные области Украины.

Источник: российское пропагандистское издание "РИА Новости"

Прямая речь Шойгу: "Открыто автомобильное сообщение с территории России по материковой части в Крым".

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Детали: Он также добавил, что оккупанты "создали необходимые условия" для возобновления железнодорожного движения между Россией, оккупированным "Донбассом, Украиной и Крымом на 6 участках".

Предыстория:

  • Россия напала на Украину 24 февраля.
  • По состоянию на начало июня оккупанты захватили большую часть Луганской и Херсонской областей, частично Донецкую, Запорожскую и Харьковскую области Украины.

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Темы: РосcияУкраинаоккупацияКрым
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