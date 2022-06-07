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В Польше подтвердили подписание крупного соглашения о поставках оружия Украине

Вторник, 7 июня 2022, 18:20

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий во вторник подтвердил подписание соглашения о поставках Украине вооружения, заявив, что оно является одним из крупнейших за последние 30 лет.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на TVN24.

"Мы подписываем один из самых больших, если не самый большой, контракт об экспорте вооружений за последние три десятилетия - продажа оружия украинцам", - сказал Моравецкий во время пресс-конференции на польском оборонном заводе Huta Stalowa Wola.

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"Это проверенное временем оружие, оружие, достаточно тщательно испытанное, которое не только пройдет крещение огнем, но и, как мы сейчас знаем, будет очень важным оружием на поле боя, вероятнее всего, на востоке Украины", - добавил он.

Глава польского правительства назвал Huta Stalowa Wola "одной из жемчужин в короне оборонной промышленности" страны, но отметил, что у предприятия еще есть потенциал для развития.

"Но мы рады сейчас иметь возможность продавать наше оружие за границу", – подчеркнул Моравецкий.

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Он не раскрыл деталей соглашения, но, как утверждало издание Dziennik со ссылкой на источники, речь идет о сделке на сумму почти три миллиарда злотых (почти 630 миллионов долларов) на поставку около 60 польских самоходных артиллерийских гаубиц AHS Krab в дополнение к тем 18, которые уже передала Польша.

Ранее сообщалось, что Польша хотела бы включения в следующий, седьмой санкционный пакет ЕС против России ограничений по российскому газу и отключения от SWIFT всех российских банков.

Темы: ПольшаУкраинаоружие
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