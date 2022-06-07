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Молдова отказалась выдавать Беларуси украинского нардепа

"Европейская правда"Вторник, 7 июня 2022, 18:23

Генеральная прокуратура Молдовы отказалась экстрадировать в Беларусь депутата Верховной Рады Украины Евгения Яковенко, которого задержали на молдавской границе 5 июня.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на NewsMaker.

"Причины отказа в экстрадиции обусловлены статусом этого лица как члена Верховной Рады Украины, победившего на выборах в 2019 году в Донецком регионе, в контексте геополитической ситуации в регионе", — отметили в прокуратуре.

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Молдавская прокуратура подозревает, что в случае экстрадиции Яковенко в Беларусь процесс против него не будет справедливым, поскольку ранее в своей резолюции от 9 марта об агрессии России против Украины Европейский парламент осудил содействие Беларуси России в войне на украинской территории.

Кроме того, прокуратура Молдовы распорядилась отпустить украинского депутата.

Напомним, 5 июня пограничная полиция Молдовы задержала народного депутата Украины Евгения Яковенко по запросу Беларуси.

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В пограничной службе Молдовы отмечали, что украинский депутат был внесен Беларусью в базу розыска Интерпола. Там добавили, что Яковенко обвиняется во взяточничестве и коррупции.

С того времени украинский депутат находился в СИЗО.

Темы: МолдоваБеларусьУкраинаВерховная Рада
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