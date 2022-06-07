На Банковой поинтересовались, почему ЕС смягчил санкции против России

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк намекнул, что Украина хотела бы объяснений по поводу изменений в официальном уведомлении ЕС о новых санкциях против РФ, откуда исчезло упоминание о запрете облачных сервисов для России.

Об этом он написал в своем Twitter, пишет "Европейская правда".

"Сначала Совет ЕС анонсирует блокировку для России доступа к облачным сервисам в шестом пакете санкций. Затем сообщение редактируют, удаляя это упоминание. Разъяснений от должностных лиц нет. Санкционное давление нужно усиливать, а не ослаблять", - заявил Подоляк.

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Как сообщалось, из прессрелиза об утверждении шестого пакета санкций против России на сайте Совета ЕС исчезло упоминание об ограничениях облачных технологий, на что обратил внимание блогер Антон Швец. Веб-архив показывает, что релиз действительно был изменен: 3 июня упоминание о облачных технологиях еще было, а 4 июня уже исчезло.

Облачные технологии также не упоминаются в решении, опубликованном позже в Официальном журнале ЕС.

Напомним, 3 июня Совет ЕС утвердил шестой пакет санкций , в том числе с частичным нефтяным эмбарго и отключением от SWIFT российского "Сбербанка". Также в рамках шестого пакета утвердили персональные санкции в отношении еще 65 человек и 18 компаний.

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