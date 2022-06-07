На Банковой поинтересовались, почему ЕС смягчил санкции против России

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк намекнул, что Украина хотела бы объяснений по поводу изменений в официальном уведомлении ЕС о новых санкциях против РФ, откуда исчезло упоминание о запрете облачных сервисов для России.

Об этом он написал в своем Twitter, пишет "Европейская правда".

"Сначала Совет ЕС анонсирует блокировку для России доступа к облачным сервисам в шестом пакете санкций. Затем сообщение редактируют, удаляя это упоминание. Разъяснений от должностных лиц нет. Санкционное давление нужно усиливать, а не ослаблять", - заявил Подоляк.

Как сообщалось, из прессрелиза об утверждении шестого пакета санкций против России на сайте Совета ЕС исчезло упоминание об ограничениях облачных технологий, на что обратил внимание блогер Антон Швец. Веб-архив показывает, что релиз действительно был изменен: 3 июня упоминание о облачных технологиях еще было, а 4 июня уже исчезло.

Облачные технологии также не упоминаются в решении, опубликованном позже в Официальном журнале ЕС.

Напомним, 3 июня Совет ЕС утвердил шестой пакет санкций , в том числе с частичным нефтяным эмбарго и отключением от SWIFT российского "Сбербанка". Также в рамках шестого пакета утвердили персональные санкции в отношении еще 65 человек и 18 компаний.

Смотрите также: Эмбарго, деньги, Орбан, "патриарх" Кирилл: саммит ЕС, ставший победоносным для Украины.