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Меркель не считает себя виновной в том, что Россия напала на Украину

"Европейская правда"Вторник, 7 июня 2022, 22:52

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель во время первого интервью с момента отставки заявила, что "не обвиняет себя" в том, что Россия начала полномасштабную войну против Украины.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Spiegel.

Отвечая на вопрос, могла ли она сделать больше для предотвращения войны в Украине, Меркель сказала: "Я себя не обвиняю. Не было возможно создать архитектуру безопасности, которая могла бы это предотвратить".

"Можно ли было сделать больше, чтобы предотвратить такую ​​трагедию – я уже считаю, что эта ситуация является значительной трагедией, - можно ли было ее предотвратить? И именно поэтому вы себя спрашиваете это, и, конечно, я себе до сих пор задаю этот вопрос", – сказала она.

В то же время эксканцлер отклонила обвинение посла Украины в Германии Андрея Мельника в том, что она проводила политику пацификации в отношении России.

"Я так не думаю. Дипломатия, если она терпит неудачу, не ошибочна", – отметила Меркель и добавила, что без Минских договоренностей, по ее мнению, ситуация в Украине была бы еще более критичной.

То же самое, отметила бывший канцлер Германии, касается и ее решения не поддержать предоставление Украине плана действий по членству в НАТО в 2008 году.

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"Я не считаю, что должен признать свою неправоту, и извиняться за это (решение) не буду", – сказала Меркель.

Ранее СМИ сообщали, что эксканцлер Германии Ангела Меркель выразила солидарность с Украиной в том, что она назвала "варварской войной" с Россией после того, как ее многомесячное молчание вызвало критику ее собственной политики в отношении Москвы.

В то же время Меркель ранее утверждала, что не планирует публично комментировать свою политику в отношении РФ, несмотря на то, что такие просьбы поступали от ее партии.

Темы: МеркельУкраинавойнаРосcия
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