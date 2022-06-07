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В Греции критикуют Германию за схему поставок Украине БМП в обмен на немецкие Marder – СМИ

"Европейская правда"Вторник, 7 июня 2022, 22:54

Греция считает слишком медленной схему Германии, согласно которой Афины будут поставлять в Украину советские бронетранспортеры БМП-1 в обмен на модернизированные и отремонтированные немецкие БМП Marder.

Об этом Bild рассказал источник в Минобороны Греции, сообщает "Европейская правда".

Согласно плану, согласованному Германией и Грецией, передача техники Украине будет происходить следующим образом.

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Сначала представители Афин будут приглашены на заседание специального комитета в Германию для проверки состояния Marder. После этого БМП должны починить и модернизировать и передать Греции, где их снова проверят и перекрасят в греческие цвета. И уже тогда Афины смогут передать Украине БМП-1.

По словам источника Bild, поставка вооружения в соответствии с немецкой схемой занимает много времени и слишком запутанна: "Может пройти по меньшей мере два месяца, прежде чем первая БМП из Германии будет на наших островах, пока мы держим свои БМП наготове".

Ранее в Греции подчеркивали, что из-за опасений безопасности со стороны Турции передадут свои БМП Украине только после получения Marder от Германии.

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В середине апреля в Минобороны Греции заявили, что больше не планируют оказывать Украине помощь оружием, потому что это ослабило бы собственную обороноспособность. Ранее Греция передала Украине два самолета с военной помощью, в том числе стрелковым оружием и ЗРК.

Однако в конце мая канцлер Олаф Шольц анонсировал во вторник обмен, в рамках которого Германия передает Греции 50 немецких бронетранспортеров Marder, а Греция быстро поставляет в Украину бронемашины советского производства.

Однако, по данным издания Bild, речь идет о немецких бронемашинах, на которые компания Rheinmetall подала заявку на экспорт в Украину в Федеральный совет безопасности еще 22 апреля.

Немецкая сторона не сообщала, когда будет завершен процесс передачи техники Греции.

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Темы: ГрецияГерманияУкраинаоружие
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