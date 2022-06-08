Зеленский: Зима будет самой сложной за годы независимости, тарифы не должны вырасти

Президент Владимир Зеленский требует от правительства и местных властей не повышать тарифы на газ и электричество, а также на тепло и горячую воду следующей зимой.

Источник: обращение президента

Прямая речь: "Хочу отдельно подчеркнуть, что поставил правительству очень конкретную задачу – сделать все, чтобы тарифы на газ и электричество и в следующем отопительном сезоне не изменились. Людям и так сложно, потому что война. Это будет обеспечено.

Местные власти отвечают за тарифы на тепло и горячую воду. И на местном уровне должна быть обеспечена такая же неизменность тарифов и зимой 2022-23 годов".

Детали: Зеленский сообщил, что правительство создает штаб для подготовки к следующему отопительному сезону.

"Это решение принято по результатам совещания с представителями правительства и наших крупнейших государственных энергокомпаний и регуляторов. Премьер-министр Украины, министры энергетики и экономики, министр развития общин и территорий, руководители НАК "Нафтогаза", "Укрэнерго", "Энергоатома" и НКРЭ. Был также профильный заместитель руководителя Офиса президента", - отметил он.

Прямая речь: "Что бы ни планировали себе оккупанты, мы должны готовиться к следующей зиме – в нашем государстве, на своей земле, для всех наших граждан".

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"В условиях, которые мы имеем сейчас из-за агрессии России, из-за этой войны, это действительно будет самая сложная зима за все годы независимости. Но все нормально, мы должны пройти ее так, чтобы наши люди чувствовали нормальную работу государства. Так и будет".

Больше деталей: Зеленский сообщил, что в это время Украина не будет продавать газ и уголь за границу, вся внутренняя добыча будет направлена ​​на внутренние нужды.

В то же время власти делают все, чтобы нарастить возможности экспорта электричества, подчеркнул президент.