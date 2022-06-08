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Со следующей недели в Украине запустят "Книгу палачей" – президент

Ольга ГлущенкоСреда, 8 июня 2022, 00:28
Со следующей недели в Украине запустят Книгу палачей – президент
Зеленский, фото: ОП

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что со следующей недели запланирован запуск специальной "Книги палачей", в которой собираются подтвержденные данные о военных преступниках и преступниках российской армии.

Источник: Зеленский в видеообращении

Прямая речь: "И еще одна новость, о которой сейчас можно сообщить. На следующую неделю запланирован запуск специальной "Книги палачей" – информационной системы, в которой собираются подтвержденные данные по военным преступникам и преступникам из российской армии.

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Я неоднократно отмечал, что все они обязательно понесут ответственность. И мы шаг за шагом к этому приближаемся.

Создание такой информационной системы длится уже некоторое время. Это конкретные факты о конкретных людях, виновных в конкретных жестоких преступлениях против украинцев.

И такая "Книга палачей" является одной из основ не только ответственности непосредственных исполнителей военных преступлений – солдат оккупационной армии, но и их командиров. Тех, кто отдавал приказы. Тех, кто сделал возможным все, что они сделали в Украине. В Буче, Мариуполе, во всех наших городах, во всех общинах, до которых дотянулись".

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Темы: ЗеленскийвойнаРосcия
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