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Юг: ВСУ нанесли 4 удара по скоплению сил врага

Ольга ГлущенкоСреда, 8 июня 2022, 01:34
украинские военные, фото: ОК Юг

На защите южных рубежей украинские военные нанесли 4 удара по скоплению сил врага, уничтожив российскую технику и склад боеприпасов.

Источник: ОК "Юг"

Дословно: "Пытаясь запугать и в очередной раз нанести болезненное поражение запрещенными кассетными боеприпасами неизбирательного действия, обстреляны пригороды Николаева. Те, кто делают вид, что обеспокоены мировым продовольственным кризисом, на самом деле попадают по сельскохозяйственным полям, объектам инфраструктуры масштабов".

Детали: При попытке врага провести воздушную разведку в Николаевском районе беспилотный разведчик "Орлан-10" был уничтожен огнем зенитно-ракетного подразделения.

Ракетно-артиллерийские подразделения и авиация ВСУ при выполнении огневых задач и нанесение 4 ударов по скоплению сил противника, по предварительным данным, уничтожили несколько единиц бронированной техники и склад боеприпасов врага. Окончательные утраты уточняются.

В Одесской области в рамках контрдиверсионных мероприятий был обнаружен житель областного центра, завербованный ФСБ во время пребывания на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым.

По заданию иностранной спецслужбы, он собирал данные о координатах блокпостов, количестве личного состава и вооружении.

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Передавал захватчикам данные через мобильный мессенджер.

Злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.

Темы: Вооруженные силывойна
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