Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Штаты работают над поставкой Украине противокорабельных ракет – СМИ

Ольга ГлущенкоСреда, 8 июня 2022, 03:38
Штаты работают над поставкой Украине противокорабельных ракет – СМИ
Белый дом, фото Getty Images

Соединенные Штаты и союзники работают над тем, чтобы предоставить Украине противокорабельные ракеты и системы.

Источник: высокопоставленный чиновник Белого дома, цитирует Голос Америки

Прямая речь: "Мы поддерживаем Украину и работаем, чтобы помочь ей улучшить ее прибрежную оборону.

Реклама:

В рамках этих усилий мы предоставляем Украине беспилотные суда береговой обороны.

Мы также сотрудничаем с союзниками и партнерами по предоставлению Украине противокорабельных ракет и систем. Мы каждый день постоянно общаемся с украинцами по поводу их потребностей".

Детали: Чиновник добавил, что США – крупнейший поставщик помощи Украине оборонного назначения, и "в дальнейшем будет мировым лидером в предоставлении крупнейшей в истории помощи Украине в сфере безопасности".

ВИДЕО ДНЯ
Темы: СШАоружиеВДНХУкраина
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

США объявили новый пакет помощи Украине на $250 млн

Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему

фотоНеизвестный расстрелял легковушку на трассе возле Днепра, есть погибший

В 5 раз больше БТРов − Камышин рассказал о производстве бронетехники

фотоСпутник показал уничтоженный БДК "Новочеркасск" и еще один корабль под водой

Минобороны утвердило первый бронежилет для женщин

Все новости...
США
США пришлют в Украину первые снаряды с обедненным ураном – Reuters
В США увидели "заметный прогресс" контрнаступления на юге
Двух участников штурма Капитолия приговорили к 15 и 17 годам тюрьмы
Последние новости
03:30
На Луганщину "делать ремонт" целыми семьями завозят якутов и бурятов
02:33
Умер экс-глава Еврокомиссии Жак Делор
01:55
обновляетсяОккупанты запустили по Украине ударные беспилотники
01:36
Последствия атаки на порт в Крыму: оккупанты отправили из Феодосии на Керчь колонну зерновозов
00:41
Лубинец об изъятии детей из семей беженцев: худшая ситуация в Германии и Италии
00:13
В Севастополе прогремели взрывы: оккупанты перекрыли Крымский мост
23:57
Стрельба в Праге: полиция попросила не проводить новогодние фейерверки
23:30
Правительство Испании продлило большинство антикризисных мер в связи с агрессией РФ
23:17
В Запорожье во время воздушной тревоги были слышны звуки взрывов
22:57
Politico пишет о пересмотре США стратегии поддержки Украины в войне против РФ
Все новости...
Реклама: