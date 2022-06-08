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Штаты работают над поставкой Украине противокорабельных ракет – СМИ

Ольга ГлущенкоСреда, 8 июня 2022, 03:38
Белый дом, фото Getty Images

Соединенные Штаты и союзники работают над тем, чтобы предоставить Украине противокорабельные ракеты и системы.

Источник: высокопоставленный чиновник Белого дома, цитирует Голос Америки

Прямая речь: "Мы поддерживаем Украину и работаем, чтобы помочь ей улучшить ее прибрежную оборону.

В рамках этих усилий мы предоставляем Украине беспилотные суда береговой обороны.

Мы также сотрудничаем с союзниками и партнерами по предоставлению Украине противокорабельных ракет и систем. Мы каждый день постоянно общаемся с украинцами по поводу их потребностей".

Детали: Чиновник добавил, что США – крупнейший поставщик помощи Украине оборонного назначения, и "в дальнейшем будет мировым лидером в предоставлении крупнейшей в истории помощи Украине в сфере безопасности".

Темы: СШАоружиеВДНХУкраина
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