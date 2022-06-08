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Всемирный банк дополнительно выделил Украине почти $1,5 млрд

Ольга ГлущенкоСреда, 8 июня 2022, 05:26
ФОТО: GETTY IMAGES

Исполнительный совет Всемирного банка во вторник одобрил дополнительное финансирование для Украины в размере 1,49 миллиарда долларов для выплаты заработной платы государственным и социальным работникам, в целом увеличив обещанную сумму поддержки банка до более 4 миллиардов долларов.

Источник: заявление Всемирного банка

Детали: В заявлении Всемирного банка говорится, что последнее выделение средств поддерживается финансовыми гарантиями Великобритании, Нидерландов, Литвы и Латвии, а также параллельным финансированием Италии и вкладами из нового многостороннего донорского трастового фонда.

Украина заявила, что ей в ближайшее время нужно как минимум 5 миллиардов долларов в месяц, чтобы поддерживать работу правительства на фоне вторжения России.

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Темы: Всемирный банкденьгивойна
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