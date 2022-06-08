Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

На Запорожье оккупанты ранили трех человек и троих – похитили

Ольга ГлущенкоСреда, 8 июня 2022, 07:43
На Запорожье оккупанты ранили трех человек и троих – похитили
разрушения в Гуляйполе, фото: Запорожская ОВА

В Запорожской области враг продолжил обстрелы населенных пунктов, осколочные ранения получили несовершеннолетний парень, мужчина и женщина, также россияне похитили троих мужчин.

Источник: Запорожская военная администрация

Детали: В Запорожской области враг совершенствовал инженерное оборудование второй линии обороны, проводил воздушную разведку с применением БПЛА в отдельных районах.

Реклама:

Основные силы и средства захватчики продолжают сосредоточиваться в районе Орехова, Гуляйполя и Великой Новоселки Донецкой области, усилили свои подразделения в районе Васильевки.

Захватчики произвели обстрел из РСЗО по гражданской инфраструктуре и мирным домохозяйствам г. Орехов, Гуляйполе, пгт Камышеваха, с. Таврическое, с. Новоданиловка, с. Новоандреевка Пологовского района, с. Каменское Васильевского района.

Подразделением противовоздушной обороны в пригороде областного центра была уничтожена вражеская ракета.

ВИДЕО ДНЯ

Кроме этого, враг обстреливал позиции подразделений ВСУ вдоль линии столкновения со всего спектра вооружения в районе населенных пунктов: Свободное поле, Волшебное, Железнодорожное, Каменское, Белогорье, Гуляйполе, Полтавка, Новоданиловка, Новоселка, Красное, Малиновка, Орехов, Ольговское, Успеновка.

В результате российских артиллерийских ударов в районе села Таврийское и поселки Камышевахи получили осколочные ранения несовершеннолетний парень, местные мужчина и женщина.

Кроме этого, получила повреждения гражданская инфраструктура Орехова, Гуляйполя, Камышевахи и с. Таврийское. Частично повреждено около двадцати домов, масличница, автомобиль и помещение магазина.

Российские оккупанты продолжают похищать людей. В городе Мелитополь и Токмак, селе Копани Пологовского района россияне похитили троих местных мужчин.

Оккупанты на временно занятых территориях продолжают заниматься мародерством. В с. Новокаменка, Конские Раздоры, Каменка, Солодководное, пгт Бильмак Пологовского района и с. Днепровка Васильевского района оккупанты угнали шесть легковых и три грузовых автомобиля.

За прошедшие сутки украинские военные на Запорожском направлении уничтожили: 19 человек личного состава противника, 14 ранили; уничтожили 6 боевых бронированных машин, 3 автомобильной техники, 1 миномет. Вместе с этим уничтожены два вражеских склада хранения боеприпасов.

Темы: Запорожская областьвойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

США объявили новый пакет помощи Украине на $250 млн

Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему

фотоНеизвестный расстрелял легковушку на трассе возле Днепра, есть погибший

В 5 раз больше БТРов − Камышин рассказал о производстве бронетехники

фотоСпутник показал уничтоженный БДК "Новочеркасск" и еще один корабль под водой

Минобороны утвердило первый бронежилет для женщин

Все новости...
Запорожская область
ВСУ истощили россиян в районе Роботино для прорыва 1-й линии обороны – разведка Эстонии
СБУ задержала снайпера, который должен был убить командование ВСУ в Запорожской области 9 мая
Оккупанты держат в яме и почти не кормят своих военных, которые отказались идти в бой − Маляр
Последние новости
03:30
На Луганщину "делать ремонт" целыми семьями завозят якутов и бурятов
02:33
Умер экс-глава Еврокомиссии Жак Делор
01:55
обновляетсяОккупанты запустили по Украине ударные беспилотники
01:36
Последствия атаки на порт в Крыму: оккупанты отправили из Феодосии на Керчь колонну зерновозов
00:41
Лубинец об изъятии детей из семей беженцев: худшая ситуация в Германии и Италии
00:13
В Севастополе прогремели взрывы: оккупанты перекрыли Крымский мост
23:57
Стрельба в Праге: полиция попросила не проводить новогодние фейерверки
23:30
Правительство Испании продлило большинство антикризисных мер в связи с агрессией РФ
23:17
В Запорожье во время воздушной тревоги были слышны звуки взрывов
22:57
Politico пишет о пересмотре США стратегии поддержки Украины в войне против РФ
Все новости...
Реклама: