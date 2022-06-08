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Украинские бойцы дают отпор россиянам в Северодонецке и близ Тошковки – Гайдай

Елена РощинаСреда, 8 июня 2022, 08:01
Украинские бойцы дают отпор россиянам в Северодонецке и близ Тошковки – Гайдай
Луганщина в войне, фото Сергея Гайдая

Украинские военные сдерживают штурм российской армии в Северодонецке, наступление противника близ Тошковки успеха не имело.

Источник: глава Луганской ОВА Сергей Гайдай утром 8 июня

Прямая речь: "Россиян сдерживают в Северодонецке, в Лисичанске опасно даже в центральных районах.

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Именно на одной из центральных улиц Лисичанской вчера после артиллерийских обстрелов погиб местный житель. Раненую в городе женщину госпитализировали сразу в Черновцы.

А еще повреждено несколько многоэтажек. Однако больше всего разрушений, которые зафиксированы на текущий момент, во Врубовке и Золотом. Там повреждено 25 домов".

Детали: Из минометов, ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня россияне обстреляли Золотое-4 и Врубовку.

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Враг продолжает уничтожать учреждения здравоохранения. Последний обстрел многопрофильной больницы был произведен из артиллерии калибром 240 мм. А на днях оккупанті разрушили здание местной станции "скорой помощи".

Прямая речь: "Украинские военные дают отпор россиянам в Северодонецке – сдерживают штурм, боевые действия продолжаются.

Не имело успеха и наступление противника близ Тошковки.

Враг также пытался продвинуться на направлении Устиновки, однако наши защитники отбросили оккупантов".

Детали: По данным Гайдая, за прошедшие сутки отражені 11 атак врага, уничтожены 3 танка, 5 артиллерийских систем, 2 боевых бронированных машин, 13 единиц автомобильной техники и 3 склада с боеприпасами противника. Подразделениями противовоздушной обороны сбили 2 беспилотных летательных аппарата типа "Орлан-10".

Темы: Луганская областьвойна
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