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Британская разведка: РФ будет говорить об оккупации Херсона как доказательстве улучшения жизни украинцев

"Европейская правда"Среда, 8 июня 2022, 08:33

Британская разведка считает, что Россия, скорее всего, будет утверждать об оккупации Херсона как о свидетельстве улучшения управления и уровня жизни украинского народа.

Об этом говорится в разведывательном обзоре Минобороны Британии, сообщает "Европейская правда".

По данным британцев, Россия продолжает пытаться атаковать в Северодонецке с трех направлений, хотя украинская оборона держится и маловероятно, что за последние 24 часа какая-то из сторон добилась значительных успехов.

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"В то время как Россия сосредотачивает свое наступление на центральном секторе Донбасса, она остается в обороне на своих флангах", - говорится в обзоре.

В британской разведке отметили, что недавно украинские войска добились определенных успехов в контратаке на юго-западной Херсонщине, в том числе восстановив плацдарм на восточном берегу реки Ингулец.

"Поскольку фронт оккупированной зоны простирается более чем на 500 км, Россия и Украина сталкиваются с схожими проблемами в поддержке линии обороны и одновременно в высвобождении боеспособных подразделений для наступательных действий" - говорится в обзоре.

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В оккупированной Херсонской области Россия принудительно согласовывает свою администрацию с администрацией Российской Федерации, вводя российский рубль как законное платежное средство и нанимая российских учителей для внедрения российской программы и языка в школах. Россия, скорее всего, будет утверждать об оккупации Херсона как свидетельство улучшения управления и уровня жизни украинского народа", - считают в британской разведке.

Темы: Великобританияразведка
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