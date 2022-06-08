Регионы: Николаев и Харьков снова обстреляли, по Донетчине били из "Градов"

В ночь на 8 июня Харьков и Николаев подверглись обстрелам со стороны российской армии, продолжаются бои в Северодонецке, на Луганщине, Донетчине и Херсонщине в результате боевых действий есть раненые и погибшие гражданские.

Источник: информация глав ОВА о ситуации в регионах по состоянию на 8 утра 8 июня

Детали: Харьков: ночь с обстрелами, но без пострадавших. Горели гаражные кооперативы, супермаркеты, нежилые помещения.

По области обстреливали Харьковский и Чугуевский районы.

Всего за сутки 11 пострадавших и 4 погибших.

Луганская область: штурмовые действия и уличные бои в Северодонецке. Из минометов, ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня россияне обстреляли Золотое-4 и Врубовку. Там уничтожены 25 жилых домов.

Два человека погибли, двое ранены.

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Донецкая область: обстрелы из стрелкового оружия, танков, артиллерии, минометов, ракет, РСЗО "Град" городов Авдеевка, Курахово, пгт. Очеретино, с. Ласточкино, пгт. Нью-Йорк.

Повреждены 35 объектов (24 – частные дома, 3 многоэтажки, детский сад, школа, административные здания и промышленные сооружения).

Ранены 5 гражданских.

Область остается без газа, частично – без водоснабжения и электричества.

Николаевская область: ночью Николаев снова подвергся обстрелам. Информация о последствиях уточняется.

7 июня в результате обстрелов поселка Заселье Первомайской общины погибли два человека.

Херсонская область: ситуация в области критичная. В результате боевых действий повреждено очень много домов и объектов инфраструктуры, также в результате обстрелов есть погибшие и тяжело раненые среди мирного населения.

Стабильно тяжелая ситуация в Калиновской, Великоалександровской, Высокопольской, Нововоронцовской территориальных общинах, там идут боевые действия, люди практически все время сидят в подвалах и погребах.

Выехать из оккупированной области и въехать в нее практически невозможно – только через оккупированный Крым.

Относительно спокойно ночь прошла на Волыни и Закарпатье, в Ровенской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Львовской, Винницкой, Днепропетровской, Одесской, Запорожской, Тернопольской, Хмельницкой, Кировоградской, Черкасской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Киевской и Житомирской областях.