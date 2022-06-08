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В Украине арестовали активы компании почетного строителя РФ из окружения Путина

Валентина РоманенкоСреда, 8 июня 2022, 09:51
В Украине арестовали активы компании почетного строителя РФ из окружения Путина
коллаж "Стопкор"

Столичная прокуратура по инициативе Службы безопасности Украины арестовала и передала в АРМА активы российского предприятия на 2 миллиарда гривен.

Источник: СБУ, Киевская городская прокуратура, собеседник УП в правоохранительных органах

Детали: Силовики не раскрывают название компании, но, по данным источника УП, речь идет о компании "Аэрок", которая подчиняется российскому олигарху Андрею Молчанову.

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Это предприятие производит изделия из бетона, газобетона, а также поставляет бетоноконструкции для строительства жилых и промышленных объектов. По словам силовиков, конечный бенефициар входит в ближайшее окружение президента РФ.

По данным СБУ, компания имеет отношение к строительству жилья для сотрудников ФСБ и вооруженных сил РФ.

Чтобы избежать международных санкций и поставлять товар на временно оккупированные территории Украины, руководство компании провело ребрендинг торговой марки.

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В настоящее время силовики добились наложения ареста на это предприятие.

В частности, по решению суда арестованы активы более чем на 2 млрд. грн:

100% корпоративных прав в виде уставного капитала более чем на 437 млн ​​грн;

движимое и недвижимое имущество предприятия ориентировочной стоимостью 1,5 млрд. грн.;

9 банковских счетов, где имеются в общей сложности более 104 млн грн.

Решением суда арестованное имущество передается в управление Национальному агентству Украины по выявлению, розыску и управлению активами (АРМА).

Дословно прокуратура: "В ходе следствия исследуется деятельность организованной группы лиц, которые обеспечивали функционирование подконтрольных хозяйствующих субъектов, с целью совершения противоправных действий, направленных, в том числе на присвоение средств, а также на финансирование действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти (ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 110-2 УК Украины)".

Справка: По данным YouControl, ООО "Аэрок" зарегистрировано в городе Обухов Киевской области. Конечным бенефициарным владельцем является российская компания "Группа ЛСР" (место регистрации Санкт-Петербург. Ее генеральный директор - российский миллиардер Андрей Молчанов. Он же является ее основным бенефициаром.

"Группа ЛСР" вышла на рынок газобетона в Украине в 2007 году.

Темы: СБУпрокуратура
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