Главный раввин Москвы покинул РФ после требования режима поддержать войну в Украине

Главный раввин Москвы Пинхас Гольдшмидт покинул Россию после требования властей публично поддержать войну в Украине.

Источник: "Медиазона" со ссылкой на журналистку и невестку раввина Авиталь Чижик-Гольдшмидт

Детали: По словам Чижик-Гольдшмидт, сначала раввин вместе с супругой Дарой отправились в Венгрию, чтобы собрать средства на помощь беженцам, позже семья полетела в Израиль, так как отца раввина госпитализировали в Иерусалиме.

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Как сказано в французской газете, снимок которой опубликовала журналистка, Гольдшмидт уехал из России в начале мая 2022 года.

На посту главного раввина Москвы его заменил Давид Юшуваев.

Чижик-Гольдшмидт добавила, что с момента отказа от публичной поддержки так называемой "спецоперации" путинского режима родители ее мужа "находятся в изгнании из сообщества, в котором они любили, строили и воспитывали своих детей более 33 лет".

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При этом отмечается, что с помощью главных раввинов Израиля российские раввины вновь избрали Гольдшмидта на пост, который он занимал более 30 лет.