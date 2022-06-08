Шольц рассказал Зеленскому о своем телефонном разговоре с Путиным

Канцлер Германии Олаф Шольц провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом пишет "Европейская правда", сообщает Spiegel.

Представитель немецкого правительства сообщил, что Шольц проинформировал Зеленского о последнем телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным и президентом Франции Эммануэлем Макроном 28 мая.

"Они договорились, что необходимо сделать все, чтобы разрешить экспорт зерна из Украины, особенно морем", - сказал спикер.

Шольц и Зеленский договорились продолжить обсуждать пути поддержки Украины и оставаться в тесном контакте.

Зеленский сообщил, что речь шла и о евроинтеграции.

"Провел телефонный разговор с Олафом Шольцем. Обсудили усиление оборонной поддержки Украины, обеспечение глобальной продовольственной безопасности, вопросы соблюдения РФ международных норм по обращению с военнопленными. Указал на важность принятия решений для интеграции Украины в ЕС", - написал Зеленский в Twitter.

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Провів телефонну розмову з @OlafScholz. Обговорили посилення оборонної підтримки 🇺🇦, забезпечення глобальної продовольчої безпеки, питання дотримання РФ міжнародних норм щодо поводження з військовополоненими. Наголосив на важливості ухвалення рішень для інтеграції 🇺🇦 в 🇪🇺. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 8, 2022

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что его телефонные разговоры с Владимиром Путиным преследуют одну цель – напоминать российскому президенту, что развязанная им война не будет иметь успеха.