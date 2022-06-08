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Шольц рассказал Зеленскому о своем телефонном разговоре с Путиным

"Европейская правда"Среда, 8 июня 2022, 13:44

Канцлер Германии Олаф Шольц провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом пишет "Европейская правда", сообщает Spiegel.

Представитель немецкого правительства сообщил, что Шольц проинформировал Зеленского о последнем телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным и президентом Франции Эммануэлем Макроном 28 мая.

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"Они договорились, что необходимо сделать все, чтобы разрешить экспорт зерна из Украины, особенно морем", - сказал спикер.

Шольц и Зеленский договорились продолжить обсуждать пути поддержки Украины и оставаться в тесном контакте.

Зеленский сообщил, что речь шла и о евроинтеграции.

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"Провел телефонный разговор с Олафом Шольцем. Обсудили усиление оборонной поддержки Украины, обеспечение глобальной продовольственной безопасности, вопросы соблюдения РФ международных норм по обращению с военнопленными. Указал на важность принятия решений для интеграции Украины в ЕС", - написал Зеленский в Twitter.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что его телефонные разговоры с Владимиром Путиным преследуют одну цель – напоминать российскому президенту, что развязанная им война не будет иметь успеха.

Темы: ГерманияШольцЗеленскийПутин
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