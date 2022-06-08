Россияне снова обстреляли Сумщину: разрушили помещение подразделения ГПСУ
Среда, 8 июня 2022, 14:07
Российские войска обстреляли село в Сумской области и разрушили помещение подразделения украинской Госпогранслужбы.
Источник: пресс-центр ГПСУ
Дословно: "Около 12 часов со стороны российского пункта пропуска "Троебортное" рашисты обстреляли пограничную деревню Шосткинского района Сумской области.
Несколько вражеских боеприпасов попали в помещение подразделения Госпогранслужбы Украины.
Детали: Пограничники отмечают, что это помещение было открыто в 2015 году для содержания незаконных мигрантов. Во время полномасштабного вторжения России в Украину оно не использовалось.