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Россияне снова обстреляли Сумщину: разрушили помещение подразделения ГПСУ

Валентина РоманенкоСреда, 8 июня 2022, 14:07
фото ГПСУ

Российские войска обстреляли село в Сумской области и разрушили помещение подразделения украинской Госпогранслужбы.

Источник: пресс-центр ГПСУ

Дословно: "Около 12 часов со стороны российского пункта пропуска "Троебортное" рашисты обстреляли пограничную деревню Шосткинского района Сумской области.

Несколько вражеских боеприпасов попали в помещение подразделения Госпогранслужбы Украины.

Детали: Пограничники отмечают, что это помещение было открыто в 2015 году для содержания незаконных мигрантов. Во время полномасштабного вторжения России в Украину оно не использовалось.

Темы: Сумская областьвойна
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