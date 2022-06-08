Украина ждет "разве что чуда" от саммита НАТО в Мадриде

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба признал, что не ожидает положительных для Украины решений на саммите НАТО, который состоится в Мадриде 28-30 июня.

Об этом, как сообщает корреспондент "Европейской правды", он заявил на пресс-конференции в среду.

Министр подчеркнул, что считает корректной критику в адрес Альянса, которая звучит в Украине.

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"Меня здесь критиковали за то, что я сказал, что НАТО как организация ничего для Украины не сделала после 23 февраля 2022 года. Тогда я обратился с просьбой: покажите, что сделал Альянс? И оказалось, нет таких решений", – пояснил он.

Основываясь на этом, министр объяснил, что не ожидает прорывных решений на саммите Альянса.

"У меня нет больших ожиданий от саммита НАТО в Мадриде. Мое реалистическое ожидание от саммита НАТО – это то, что там случится чудо", – добавил он, еще раз отметив особо, что будет рад ошибиться и увидеть прорывные решения в поддержку Украины, но сочтет это "чудом".

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"Безусловно, мы услышим слова поддержки, слова солидарности, но пока я не вижу никаких признаков мощных решений, которые готовит Альянс по Украине или даже решений по черноморской безопасности", – пояснил министр.

Кулеба не в первый раз критикует НАТО за недостаточные решения.

Как сообщалось, Грузию пригласят на саммит НАТО. У Украины также есть приглашение, но неизвестно, каким будет уровень присутствия из-за логистических соображений.

Между тем в украинском правительстве уже намекают на движение Украины в НАТО на фоне угроз РФ Финляндии и Швеции.