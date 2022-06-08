Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Украина ждет "разве что чуда" от саммита НАТО в Мадриде

"Европейская правда"Среда, 8 июня 2022, 14:12
Дмитрий Кулеба. Фото МИД

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба признал, что не ожидает положительных для Украины решений на саммите НАТО, который состоится в Мадриде 28-30 июня.

Об этом, как сообщает корреспондент "Европейской правды", он заявил на пресс-конференции в среду.

Министр подчеркнул, что считает корректной критику в адрес Альянса, которая звучит в Украине.

"Меня здесь критиковали за то, что я сказал, что НАТО как организация ничего для Украины не сделала после 23 февраля 2022 года. Тогда я обратился с просьбой: покажите, что сделал Альянс? И оказалось, нет таких решений", – пояснил он.

Основываясь на этом, министр объяснил, что не ожидает прорывных решений на саммите Альянса.

"У меня нет больших ожиданий от саммита НАТО в Мадриде. Мое реалистическое ожидание от саммита НАТО – это то, что там случится чудо", – добавил он, еще раз отметив особо, что будет рад ошибиться и увидеть прорывные решения в поддержку Украины, но сочтет это "чудом".

"Безусловно, мы услышим слова поддержки, слова солидарности, но пока я не вижу никаких признаков мощных решений, которые готовит Альянс по Украине или даже решений по черноморской безопасности", – пояснил министр.

ВИДЕО ДНЯ

Кулеба не в первый раз критикует НАТО за недостаточные решения.

Как сообщалось, Грузию пригласят на саммит НАТО. У Украины также есть приглашение, но неизвестно, каким будет уровень присутствия из-за логистических соображений.

Между тем в украинском правительстве уже намекают на движение Украины в НАТО на фоне угроз РФ Финляндии и Швеции.

Темы: УкраинаНАТОКулеба Дмитрий
Главное сегодня

Зеленский: В Северодонецке решается судьба Донбасса

Европарламент призвал предоставить Украине статус кандидата на вступление в ЕС

Россияне готовятся к дальнейшему наступлению на Славянск – Генштаб

"Слуга народа" хочет немедленно лишить мандата Ковалева: против него уже завели дело

фотоНардеп, выехавший на оккупированную Херсонщину, признался в коллаборационизме

документСуд запретил "Оппозиционный блок"

Все новости...
Украина
Украинская правда победит российскую ложь. Речь на саммите TIME 100
Глава МИД Турции назвал реалистичным план "зернового коридора" в Черном море
В Украине засеяно 75% от прошлогодних площадей. Шмыгаль назвал вызовы перед сбором урожая
Последние новости
23:25
С начала войны украинские самолеты совершили более 1100 авианалетов на врага
23:24
Немцы поддерживают продолжение эксплуатации действующих АЭС, но против строительства новых – опрос
23:05
фотоНа киевском вокзале будут проверять пассажиров и чемоданы через металлоискатели
22:49
Президент Финляндии утверждает, что Эрдоган уверял его в поддержке вступления в НАТО
22:40
На Донбассе ВСУ отразили 7 атак врага и уничтожили 9 единиц вражеской техники
22:29
"С уважением к детям". Что рассказывают украинцы о школах за границей
22:24
Экономические новости 8 июня: чем закончились переговоры РФ-Турция в Анкаре, Мегабанк выводят с рынка
22:22
ВИДЕОАмериканский бизнес подтверждает, что санкции против РФ нужно усиливать
22:15
Украина уже получила первый миллиард долларов из $40 миллиардов поддержки от Штатов
22:11
Зеленский: В Северодонецке решается судьба Донбасса
Все новости...