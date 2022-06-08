Хакеры взломали российскую радиостанцию: в эфире прозвучал Гимн Украины

Неизвестные хакеры взломали российскую радиостанцию "Коммерсантъ FM". Радиослушатели в прямом эфире могли услышать Гимн Украины.

Источник: "Коммерсантъ FM"

Детали: Сначала в эфире звучал Гимн Украины, а затем антивоенная песня лидера группы "Ногу свело" Макса Покровского "Нам не нужна война", которого в России начали преследовать за антивоенную позицию.

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Также прозвучала композиция "Червона калина" в исполнении Андрея Хливнюка.

Напомним: Киберпространство стало полем битвы между Украиной и Россией. Наиболее известна группировка Anonymous, которая объявила кибервойну российскому правительству.

С начала российского вторжения хакеры ломали сайты Минобороны РФ, Роскомнадзора, Кремля и других российских органов власти, сливали данные в сеть.