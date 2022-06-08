СБУ: госизменница "Победа" сливала врагу разведданные о ВСУ

Силовики разоблачили жительницу Житомирской области, которая передавала врагу разведданные об украинских защитниках.

Источник: Служба безопасности Украины, прокуратура Житомирщины

Детали: По данным следствия, особо тяжкое преступление в период военного положения совершила уроженка Херсонщины, 42-летняя жительница одного из сел Чудновской территориальной общины.

СБУ отмечает, что сотрудник подразделения разведки вооруженных сил РФ "приметил" женщину в запрещенных в Украине соцсетях, где она выражала агрессивную пророссийскую позицию. Россияне завербовали ее и присвоили псевдоним "Победа".

Подозреваемая с начала апреля до сих пор следовала указаниям российского куратора, для чего неоднократно специально посещала окрестные населенные пункты.

Женщина подробно собирала информацию о месте дислокации Вооруженных сил Украины, численности личного состава, маршрутах передвижения и количестве военной техники, расположении блок-постов, их GPS-координатах и ​​т.д.

Это была чрезвычайно важная для российской разведки информация, поскольку через это село двигались силы ВСУ, которые выбивали врага с временно оккупированных территорий, отмечает украинская спецслужба.

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Связывалась женщина с агентом государства-агрессора по мобильному телефону через приложения соцсетей, передавая всю собранную информацию и локации расположений, которые использовались вооруженными силами РФ для ведения войны против Украины.

Правоохранители говорят, что задокументировали не менее 10 фактов передачи подозреваемой собранной информации российскому военному.

В ходе обысков 7 июня правоохранители обнаружили у агента средства связи с кураторами военной разведки РФ.

Указано, что задержанная признала факт сотрудничества с врагом и дает показания своей противоправной деятельности.

Следователи СБУ сообщили ей о подозрении в государственной измене. В суд подано ходатайство по избранию ей меры пресечения в виде содержания под стражей.

Женщине грозит от 15 лет лишения свободы до пожизненного заключения.