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"Прямой линии" Путина в июне не будет - Кремль

Валентина РоманенкоСреда, 8 июня 2022, 17:51
Прямой линии Путина в июне не будет - Кремль

В Кремле сообщили, что в июне "прямой линии президента России Владимира Путина с гражданами" не будет.

Источник: пресс-секретарь главы государства-оккупанта Дмитрий Песков, которого цитирует российское РБК

Прямая речь: "Прямая линия не может состояться в этом месяце".

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Детали: Причин отмены мероприятия Песков не назвал.

Отмечается, что российский журналист поинтересовался у Пескова, правда ли, что президент пообщается с "жителями Донбасса". "В том, что вы сказали, все неправда", — ответил пресс-сек.

Ранее Песков говорил, что прямая линия пройдет после Петербургского международного экономического форума, проведение которого намечено на 15–18 июня.

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"Прямая линия" проходила каждый год начиная с 2001 года, за исключением 2004 года, 2012 и 2020 годов. В эфире подготовленные граждане задают Путину вопросы, тот отвечает. Длится это действо обычно несколько часов.

Темы: РосcияПутин
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