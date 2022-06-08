"Прямой линии" Путина в июне не будет - Кремль
В Кремле сообщили, что в июне "прямой линии президента России Владимира Путина с гражданами" не будет.
Источник: пресс-секретарь главы государства-оккупанта Дмитрий Песков, которого цитирует российское РБК
Прямая речь: "Прямая линия не может состояться в этом месяце".
Детали: Причин отмены мероприятия Песков не назвал.
Отмечается, что российский журналист поинтересовался у Пескова, правда ли, что президент пообщается с "жителями Донбасса". "В том, что вы сказали, все неправда", — ответил пресс-сек.
Ранее Песков говорил, что прямая линия пройдет после Петербургского международного экономического форума, проведение которого намечено на 15–18 июня.
"Прямая линия" проходила каждый год начиная с 2001 года, за исключением 2004 года, 2012 и 2020 годов. В эфире подготовленные граждане задают Путину вопросы, тот отвечает. Длится это действо обычно несколько часов.