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Американский бизнес подтверждает, что санкции против РФ нужно усиливать

Денис КарловскийСреда, 8 июня 2022, 22:22
Американский бизнес подтверждает, что санкции против РФ нужно усиливать
владимир зеленский во время yale ceo summit. фото: пресс-служба офиса президента

Президент Владимир Зеленский поговорил с лидерами ведущих американских бизнес-компаний об усилении санкционных мер против России.

Источник: вечернее обращение Зеленского

Прямая речь Зеленского: "Обратился сегодня к участникам инвестиционной конференции, организованной для обсуждения экономических перспектив нашего государства. Среди участников были представители крупнейших мировых фондов.

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Мероприятие, хоть и было не публичным, но все же весомым, мощным. Призвал их инвестировать в Украину.

Также пообщался с участниками сообщества, руководителями крупнейших американских компаний. Это уже 133-й такой саммит. В этом году он объединил ведущие силы глобального бизнеса. Обсудили, как бизнес может помогать Украине выстоять.

Призвал выходить из российского рынка и не поддерживать своими налогами эту войну. Для меня очень важно, что в такой аудитории, а это – еще раз подчеркиваю – представители наиболее влиятельной части американского бизнеса считают, что санкции против России нужно усиливать. Следовательно, было бы правильно для политиков услышать эту позицию. Ведущий бизнес и большинство в обществах Америки и Европы считают, что пока недостаточно давления на Российскую Федерацию для прекращения этой войны".

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Что было раньше: На Yale CEO Summit президент подчеркнул, что топ-менеджеры мировых компаний должны рассмотреть возможность увеличения инвестиций в украинскую экономику и выхода своих компаний из России и переноса офисов в Украину.

Темы: санкцииСШАбизнесЗеленский
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