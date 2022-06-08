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На киевском вокзале будут проверять пассажиров и чемоданы через металлоискатели

Денис КарловскийСреда, 8 июня 2022, 23:05
фото: укрзалізниця

На Центральном и Южном железнодорожных вокзалах установили металлоискатели и рентгенотелевизионные интроскопы для проверки содержания багажа пассажиров.

Источник: пресс-служба "Укрзализниці"

Дословно: "На вокзале установлена ​​комплексная система осмотра для повышения безопасности пассажиров, которая включает в себя 2 стационарных металлоискателя ("рамка"), 4 рентгено-телевизионных интроскопа, ручных металлодетекторов, мобильную рентгено-телевизионную установку".

Детали: "Укрзализныця" приглашает представителей СМИ на пресс-конференцию 9 июня в помещении вокзала по усилению мер безопасности.

На мероприятии ожидают выступления главы правления "Укрзализныци" Александра Камышина, первого заместителя министра инфраструктуры Василия Шкуракова и генерального директора аэропорта "Борисполь" Алексея Дубревского.

 
фото: укрзалізниця

Темы: УкрзализныцяКиевжелезная дорога
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