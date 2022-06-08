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Украинская сборная победила Ирландию со счетом 1:0 на старте Лиги наций УЕФА

Денис КарловскийСреда, 8 июня 2022, 23:44
джеймс маклин и александр караваев на матче в дублине 8 июня. фото: getty images

Сборная Украины по футболу одержала победу над сборной Ирландии в рамках третьего розыгрыша Лиги наций УЕФА.

Источник: "Суспільне"

Детали: Из-за насыщенного графика матчей главный тренер сборной Украины Александр Петраков решил выпустить почти полностью резервный состав. Исключением стал защитник Виталий Миколенко, который в третий раз провел на поле 90 минут.

На 47 минуте Виктор Цыганков подавал в штрафную и переправил мяч в сетку ворот Ирландии.

На 36-й минуте Тарас Качараб отправил мяч в дальний угол ворот соперника. Однако после просмотра видео из системы VAR гол в пользу Украины отменили из-за офсайда Довбика за несколько секунд до удара Качарабы.

После забитого гола Цыганкова украинская сборная не создавала голевых моментов. В то время как капитан Ирландии на 78-й минуте после подачи с углового забивал в ворота Украины, но Андрей Лунин быстро отреагировал и перевел мяч в перекладину.

Украина должна была стартовать против Ирландии еще 1 июня. Однако из-за смещения календаря, связанного с переносом матчей Лиги наций, игру перенесли на неделю.

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Перед поединком против Ирландии Украина успела сыграть два матча в плей-офф отбора на чемпионат мира-2022. И уже через два дня должна была снова выйти на поле.

Однако сборная Украины в турнирном зачете Лиги В пока еще не достигла первой строчки. Сборная Шотландии одержала победу над сборной Армении со счетом 2:0, поэтому они находятся на вершине турнирной таблицы.

Перед началом футбольного матча обе команды почтили всех защитников, отдавших жизнь за Украину.

Матч прошел на стадионе "Авива" в Дублине.

Темы: футболспортУЕФАИрландия
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