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Херсонщина: Россияне обстреляли село, есть раненые

Анастасия КалатурЧетверг, 9 июня 2022, 00:40

Россияне обстреляли село Твердомедово (Херсонская область), ранены двое гражданских.

Источник: начальник военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул

Дословно: "В результате артобстрела села Твердомедово ранение получили двое гражданских. Мужчина – 52 года и женщина – 46 лет, получили тяжелые ранения. Их оперативно эвакуировали в Кривой Рог, наши врачи оказывают им всю необходимую помощь. Мужчина реально "тяжелый".

Детали: Вилкул добавил, что оккупанты продолжают обстрел по всей линии столкновения из всех видов РСЗО, ствольной артиллерии, танков и минометов. Под удар попали территории в районе мирных населенных пунктов Большая Костромка, Белая Криница, Трудолюбовка. В районе Князевки враг использовал боевую авиацию.

Ситуация в Кривом Роге и в районе полностью стабильна и контролируется военной администрацией и ВСУ.

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Темы: Херсонская областьРосcиявойна
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