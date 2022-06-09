Ким: До сих пор есть риск, что Россия нападет на Николаев и Запорожье

Риск того, что Россия снова нападет на Николаев и Запорожье, все еще существует.

Источник: глава Николаевской областной администрации Виталий Ким в Reuters

Прямая речь: "В ближайшие месяцы, я думаю, у них (у россиян – Ред.) есть некоторые возможности для наступления на Запорожье и Николаев. Но пока мы не видим ни перегруппировки, ни больших армий для атаки".

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Детали: Ким сказал, что, хотя сейчас все движется очень медленно, "ситуация может развиваться очень быстро".

Reuters уточняет, что судьба украинской береговой линии Черного моря имеет решающее значение для обеспечения экономического будущего Украины.