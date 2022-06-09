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Американская разведка: Киберугроза со стороны РФ до сих пор реальна, надо быть бдительными

Анастасия КалатурЧетверг, 9 июня 2022, 06:45
ФОТО: GETTY

Компаниям США советуют оставаться в состоянии повышенной готовности к кибератакам РФ.

Источник: WSJ

Детали: С начала российского вторжения в Украину в феврале Агентство по кибербезопасности и безопасности инфраструктуры (CISA), Агентство национальной безопасности и Федеральное бюро расследований предупреждали о потенциальных кибератаках на операторов критически важной инфраструктуры.

Джен Истерли, директор CISA, сообщила, что, несмотря на отсутствие больших атак на западную инфраструктуру с начала войны, компании не должны ослаблять бдительность.

Истерли сказала, что "мы всего 100 дней в этой войне" и что "использование вредной киберактивности является частью российской стратегии, то ли через организацию, спонсируемую государством, то ли через преступные группировки". Она указала на такие инциденты, как атака на спутниковую сеть Viasat.

Директор по вопросам кибербезопасности Агентства национальной разведки США Роберт Джойс сказал, что "угроза была и остается реальной. У россиян есть возможности, с которыми нам нужно быть осторожными, и они находятся в точке принятия решения о том, будут ли их применять и когда".

После предупреждений разведывательных служб еще в феврале в США стартовала кампания Shields Up, цель которой было  усилить защиту сетей частных компаний, прежде всего технологических гигантов. Как сообщается, Shields Up вряд ли закончится в ближайшее время.

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Темы: СШАразведкаРосcияхакеры
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