Враг продолжает бить по Северодонецку и Лисичанску: 4 погибших гражданских

Российские захватчики продолжали обстреливать Луганскую область и искать слабые места в обороне Северодонецка, в результате чего погибли по меньшей мере 4 мирных жителя и есть многочисленные разрушения.

Источник: глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в Telegram

Прямая речь Гайдая: "Россияне продолжают безуспешные поиски слабых мест в обороне Северодонецка, одновременно расстреливая мирные кварталы и объекты промышленности Луганщины.

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Четыре жителя области погибли. Один из них – северодончанин, которому россияне нанесли смертельные ранения еще 6 июня. Враг отнял жизнь и у трех лисичан – мужчины и двух женщин".

Фото Из Telegram Гайдая

Детали: В частности, в результате артиллерийских обстрелов Лисичанска погибла женщина, а ее дочь получила ранения.

За последние двое суток ранения разной степени тяжести получили 6 лисичан. 4 из них сразу госпитализировали в областную клиническую больницу в Днепре.

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Фото Из Telegram Гайдая

8 июня вечером россияне дважды удалили по северодонецкому объединению "Азот", в результате чего повреждено по меньшей мере два цеха в разных концах химического предприятия. Один из них – цех по производству аммиака. О последствиях обстрелов Гайдай обещал сообщить отдельно.

Фото Из Telegram Гайдая

Кроме того, из минометов, артиллерии и реактивных систем залпового огня 8 июня российская армия обстреляла Северодонецк, Лисичанск, Приволье, Орехово, Устиновку, Горское, Катериновку, Белогоровку, Николаевку, Камышеваху, Павлоград, что под Северородком.

По Тошковке оккупанты нанесли авиаудар и неудачно провели штурм. В направлении Катериновки украинские воины также нанесли противнику потери – враг отошел.

Фото Из Telegram Гайдая

Оккупанты нанесли ракетно-авиационные удары по Верхнекаменке и Золотому. В результате обстрелов в Горском повреждено 10 домов, в Орехове – 8, в Лисичанске – 4.

Всего за минувшие сутки защитники отбили 7 атак врага, уничтожили 3 танка, 2 боевые бронированные машины и 4 единицы автомобильной техники противника. ПВО сбили 6 беспилотных летательных аппаратов типа "Орлан-10".