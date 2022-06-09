Вечерний обстрел Харькова вызвал масштабные пожары, два человека погибли

В результате вражеских обстрелов Харькова вечером 8 июня в Новобаварском районе города произошли пожары, в результате которых погибли два человека, четыре человека получили травмы.

Источник: Главное управление ГСЧС Украины в Харьковской области

Детали: В результате вражеских обстрелов около 23:00 пожары произошли в зданиях кафе, продовольственного магазина и школьной библиотеке в Новобаварском районе Харькова. Общая площадь пожаров составила около 500 кв. Частичные повреждения получило здание школы.

Для ликвидации пожара были задействованы 9 единиц пожарно-спасательной техники и 50 спасателей.

В 03:10 все пожары были ликвидированы.

По предварительным данным 2 человека погибли, еще 4 человека получили травмы. Информация уточняется.

Всего за сутки с 8 по 9 июня спасатели Харьковского гарнизона ГСЧС выезжали на ликвидацию 27 пожаров, из них 16 пожаров были вызваны обстрелами.

ВИДЕО ДНЯ

Пожары, вызванные вражескими обстрелами, произошли в Новобаварском (2) районе Харькова, а также Чугуевском (8), Изюмском (2), Богодуховском (2) и Харьковском (2) районах области.

В результате этих пожаров пострадали жилые дома, хозяйственные постройки, мастерская, сеновал, складские здания, гаражи и автомобили, здание кафе, магазин, школьная библиотека, а также хвойные леса.