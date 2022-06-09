Дуда: переговоры с Путиным бесполезны, Гитлеру не предлагали сохранить лицо

Президент Польши Анджей Дуда не видит оснований вести переговоры с российским лидером Владимиром Путиным и считает, что западные лидеры зря тратят время.

Об этом он сказал в интервью немецкому изданию Bild, пишет "Европейская правда".

"Я поражен всеми теми переговорами, которые сейчас ведутся с Путиным. Канцлер Шольц, президент Эммануэль Макрон. Эти разговоры напрасны. Что они делают? Они лишь легитимизируют личность, ответственную за преступления, совершенные российской армией в Украине. Он отвечает за это. Он принял. решение направить туда войска. Ему подчиняются командиры. Владимир Путин. Кто-то так разговаривал с Адольфом Гитлером во время Второй мировой войны? Кто-то говорил, что Адольфу Гитлеру нужно сохранить лицо? Что мы должны действовать так, чтобы не было унизительно для Адольфа Гитлера? Я не слышал такого", - сказал Дуда.

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Он также подчеркнул, что нельзя ни о чем договариваться без согласования с украинским руководством.

"Я был бы наиболее заинтересован, чтобы украинская оборона получила такую ​​поддержку, чтобы она могла вытеснить россиян со своей территории. Со всей территории Украинского государства, которая является международно признанной. Все знают, что такое международно признанная территория. Чтобы мы могли восстановить примат международного права, сохранить тот порядок, который был в Европе после 1989 года, который все признали. И который неоднократно ломала Россия. Политически международно признанные границы должны быть восстановлены", - сказал Дуда.

Как сообщалось, Макрон заявил, что очень важно не унижать Россию, чтобы, когда боевые действия в Украине прекратятся, можно было найти дипломатическое решение - хотя и отметил, что считает решение Путина начать войну фундаментальной исторической ошибкой. Он сказал также, что видит роль Франции в том, чтобы быть посредником.

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В МИД Украины ответили, что призывы не допустить унижения России могут лишь унизить Францию ​​или любую другую страну, призывающую к этому.