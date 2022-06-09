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В аэропорту Парижа из-за забастовки отменена четверть рейсов

"Европейская правда"Четверг, 9 июня 2022, 10:37

Около четверти рейсов, запланированных на утро четверга в аэропорту Париж-Шарль де Голль, отменены из-за забастовки сотрудников аэропорта, требующих повышения заработной платы.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Le Figaro.

Генеральный директорат гражданской авиации (DGAC) обратился к компаниям с просьбой сократить количество рейсов с 7:00 до 14:00 в четверг, когда в последнее время несколько европейских аэропортов столкнулись с огромными трудностями в обслуживании путешественников из-за нехватки персонала.

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Air France, основная компания, работающая в хабе Париж-Шарль-де-Голль, объявила, что отменила 85 коротко- и среднемагистральных рейсов в четверг, чтобы выполнить требования DGAC.

"Планируются также изменения в расписании дальнемагистральных рейсов", - добавили в компании, уточнив, что "с заинтересованными клиентами свяжутся напрямую".

Все профсоюзы в аэропорту (CGT, FO, CFDT, CFTC, CFE-CGC, Unsa и SUD) призывают всех сотрудников мобилизоваться, чтобы потребовать повышения зарплаты на 300 евро "безоговорочно, для всех".

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"Несмотря на возобновление путешествий и доходов, наш труд не оплачивается по справедливой стоимости. Растет все, кроме наших зарплат", – возмущаются профсоюзы.

По оценкам профсоюзов, за два года в авиационном секторе из-за пандемии Covid-19 было потеряно 15 000 рабочих мест, что привело к росту давления на оставшихся работников.

Темы: Францияавиа
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